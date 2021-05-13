شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات توضح موقف زوج المواطنة وزوجة المواطن من المقابل المادي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت المديرية العامة للجوازات أنه يتم إعفاء زوج المواطنة وزوجة المواطن من المقابل المالي عليهم

جاء ذلك ردا على استفسار تلقته الجوازات من أحد المستفيدين تضمن: "أجنبي متزوج من سعودية ولديه زوجة وأبناء أجانب هل يعفو من المقابل المالي كون الأب متزوج من سعودية؟".

وأكد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع تويتر: زوج المواطنة وزوجة المواطن معفيين من المقابل المالي عليهم ما لم يكن على هوياتهم تابعين أو مرافقين.