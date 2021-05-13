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الجوازات توضح موقف زوج المواطنة وزوجة المواطن من المقابل المادي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت المديرية العامة للجوازات أنه يتم إعفاء زوج المواطنة وزوجة المواطن من المقابل المالي عليهم

جاء ذلك ردا على استفسار تلقته الجوازات من أحد المستفيدين تضمن: "أجنبي متزوج من سعودية ولديه زوجة وأبناء أجانب هل يعفو من المقابل المالي كون الأب متزوج من سعودية؟".

وأكد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع تويتر: زوج المواطنة وزوجة المواطن معفيين من المقابل المالي عليهم ما لم يكن على هوياتهم تابعين أو مرافقين.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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