شكرا لمتابعة خبر عن "نور مكة" يتفقد مرضاه المنومين ومنسوبيه المرابطين في أول أيام عيد الفطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

نفذ اليوم 1/10/1442 مستشفى النور التخصصي - عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة - جولة تفقدية بحضور الرئيس التنفيذي بالتجمع الصحي بمكة المكرمة د/دلشاد علي وذلك وفق الإجراءات الاحترازية الصحية المطبقة بالمستشفى

حيث أشار الدكتور وائل الميمني الى أن الجولة شملت زيارة عدد من المرضى المنومين والعاملين بالمستشفى في أول أيام العيد للتأكد من سير العمل والإطمئنان على صحة المرضى المنومين مع تقديم التهنئة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر .

مفيدًا بأن المستشفى يفتح أبوابه لذوي المرضى لزيارة مرضاهم وتقديم التهنئة لهم من الساعة ٨ ص إلى الساعة ٨ م ويستمر ذلك خلال الثلاثة الأيام الأولى من عيد الفطر المبارك مع ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازات الصحية المتبعة لزيارة المرضى .

كما قدم الدكتور الميمني شكره وتقديره لمنسوبي المستشفى على تفانيهم وجهودهم في سبيل الرقي بمستوى الخدمات الصحية التي أسهمت في إنجاح خطة المستشفى لموسم العمرة 1442.

ودعا الدكتور الميمني الله العلي القدير أن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان وأن يكشف عنها الجائحة وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والمسرات .