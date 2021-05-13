شكرا لمتابعة خبر عن المدير التنفيذي لمجمع إرادة بالرياض يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين وولي عهده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

رفع المدير التنفيذي لمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض التهنئة باسمه ونيابة عن منسوبي ومرضى المجمع، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ووزير الدفاع يحفظه الله، وللشعب السعودي كافة بمناسبة عيد الفطر السعيد، سائلا الله العلي القدير أن يعيده على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركة.

ونظم المجمع جولة على الأجنحة التنويمية لنزلائه في الأقسام النفسية وأقسام الإدمان، والأقسام النسائية، ونزلاء منزل منتصف الطريق للمتعافين من الإدمان، ونزلاء مركز الإخاء لناقهي الأمراض النفسية، لتهنئتهم بعيد الفطر السعيد مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تصب في مصلحة سلامة الجميع.

وأعرب الدكتور القحطاني عن أمنياته بالشفاء لجميع المرضى وأن يعودوا إلى أسرهم ومجتمعهم بصحة وعافية، مشيرا إلى أن هذه المعايدة تأتي في إطار مشاركة النزلاء والحرص على إدخال البهجة والسرور عليهم، في ظل بعدهم عن أسرهم.

من جهته ذكر المساعد للخدمات المجتمعية والتوعية بالنيابة الأخصائي الاجتماعي بدر بن مرزوق المطيري أن المجمع خلال أيام العيد، سينفذ العديد من الفعاليات للنزلاء والنزيلات تشمل منافسات حركية وألعاب جماعية، وبرامج ترفيهية وبرنامج يوم شعبي، إضافة لتوزيع للهدايا والجوائز على المشاركين.

وكشف المطيري أن المجمع قام بتسليم 50 أسرة من أسر المرضى، كسوة العيد، والمقدمة من أحد المتبرعين، سائلا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.