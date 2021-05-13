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«الجوازات»: إعفاء مشروط لزوج المواطنة وزوجة المواطن من المقابل المالي

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الرياض - محمد عبدالله - في حالة عدم وجود تابعين أو مرافقين..

أكد المديرية العامة للجوازات أنه يتم إعفاء زوج المواطنة وزوجة المواطن من المقابل المالي عليهم، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «أجنبي متزوج من سعودية ولديه زوجة وأبناء أجانب هل يعفو من المقابل المالي كون الأب متزوج من سعودية؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «زوج المواطنة وزوجة المواطن معفيين من المقابل المالي عليهم ما لم يكن على هوياتهم تابعين أو مرافقين».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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