انفجار أسطوانات غاز في حي العقربية بالخبر.. ووفاة شخص وإصابة 7

شهدت مدينة الخبر انفجار أسطوانات غاز في مطعم بحي العقربية، وتضررت نتيجة هذا الحادث أكثر من 8 محلات تجارية مجاورة للمطعم.

من جهته، أوضح الدفاع المدني بمدينة ‫الخبر أن الانفجار في مطعم بحي ‫العقربية، نتج عنه وفاة شخص وإصابة 7 أشخاص، تم نقل 6 منهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وفقًا للعربية.

وأكد سعد العبود أحد الموجودين في موقع الحادث أن أسطوانات غاز لمطعم في حي العقربية انفجرت، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في الموقع.

ويعمل فريق متخصص من الدفاع المدني في البحث بالأنقاض وتمشيط الموقع والتأكد من الإصابات.

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