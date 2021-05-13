السعودية تعترض 8 طائرات حوثية مفخخة و3 صواريخ باليستية صباح «عيد الفطر»

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الخميس، اعتراض 8 طائرات مسيرة و3 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، باتجاه السعودية.

وأكد التحالف نجاحه في «إحباط عمل عدائي من قبل الميليشيات بإطلاق مسيرات وصواريخ باليستية صوب السعودية»، وشدد على أن «الأعمال العدائية لميليشيا الحوثي لم تراع الشعائر الدينية، وتنافي أيضًا الأعراف الدولية»، وفقًا للعربية.

والإثنين، أحبط التحالف هجومًا عدائيًّا وشيكًا بزورق مفخخ جنوب البحر الأحمر، مؤكداً في بيان تدمير الزورق.

وذكر التحالف أن الميليشيا الحوثية تواصل تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية، لافتًا إلى أنها تتخذ من اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة.

يذكر أن التحالف والحكومة اليمنية كانا أكدا مرارًا أن انتهاكات الحوثي تشكل خطرًا على الملاحة الدولية.

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