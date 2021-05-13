السعودية اليوم / الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا



أبوظبي 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واس

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية 1512 إصابة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 542.158 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1623 وفاة، مشيرة إلى شفاء 1.474 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 552.356 حالة.

// انتهى //

13:38ت م

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أبوظبي 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واسسجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية 1512 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة.وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 542.158 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1623 وفاة، مشيرة إلى شفاء 1.474 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 552.356 حالة.// انتهى //13:38ت م0086

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