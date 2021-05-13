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شكرا لقرائتكم تطييب المسجد الحرام وتوزيع هدايا العيد على المصلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-13
تطييب المسجد الحرام وتوزيع هدايا العيد على المصلين
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتطييب المسجد الحرام، وتوزيع عددٍ من الهدايا على المصلين خلال أدائهم لصلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد الحرام.
حُسن الاستقبال والإفادة:
ومن جانبهم، عبّر المصلون والمعتمرون عن امتنانهم وشكرهم لما تقوم به الرئاسة من خدمات في حُسن الاستقبال والإفادة.
خدمة لقاصدي بيت الله الحرام:
ويأتي ذلك خدمة لقاصدي بيت الله الحرام، وانطلاقًا من مسؤولية الرئاسة تجاه ضيوف الرحمن، وتأكيدًا لاستمرار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة.
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