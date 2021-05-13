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تطييب المسجد الحرام وتوزيع هدايا العيد على المصلين

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-13

تطييب المسجد الحرام وتوزيع هدايا العيد على المصلين

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتطييب المسجد الحرام، وتوزيع عددٍ من الهدايا على المصلين خلال أدائهم لصلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد الحرام.

حُسن الاستقبال والإفادة:

ومن جانبهم، عبّر المصلون والمعتمرون عن امتنانهم وشكرهم لما تقوم به الرئاسة من خدمات في حُسن الاستقبال والإفادة.

تطييب المسجد الحرام وتوزيع هدايا العيد على المصلين - متابعات الخليج 365

خدمة لقاصدي بيت الله الحرام:

ويأتي ذلك خدمة لقاصدي بيت الله الحرام، وانطلاقًا من مسؤولية الرئاسة تجاه ضيوف الرحمن، وتأكيدًا لاستمرار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة.

تطييب المسجد الحرام وتوزيع هدايا العيد على المصلين - متابعات الخليج 365 تطييب المسجد الحرام وتوزيع هدايا العيد على المصلين - متابعات الخليج 365 تطييب المسجد الحرام وتوزيع هدايا العيد على المصلين - متابعات الخليج 365
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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