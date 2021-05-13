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أمير الحدود الشمالية يشارك أيتام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام فرحة العيد

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شكرا لقرائتكم أمير الحدود الشمالية يشارك أيتام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام فرحة العيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-13

أمير الحدود الشمالية يشارك أيتام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام فرحة العيد

أكد أهمية المشاركة الاجتماعية للأيتام في مختلف الأحوال

متابعات الخليج 365 - واس

عايد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم أيتام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام “رؤوف” بعرعر ،وذلك خلال استقبال سموه لهم اليوم بالامارة, سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالصحة والعافية والسلامة.

أمير الحدود الشمالية يشارك أيتام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام فرحة العيد - متابعات الخليج 365

بالغ الفرحة والسرور:

وقدم سموه خلال الاستقبال العيديات للأيتام حرصاً منه على مشاركة أبنائه الأيتام, بهذه المناسبة السعيدة, فيما بادلوا سموه التهنئة معربين على بالغ فرحتهم وسرورهم.

أمير الحدود الشمالية يشارك أيتام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام فرحة العيد - متابعات الخليج 365

المشاركة الاجتماعية للأيتام

وأكد سموه أهمية المشاركة الاجتماعية للأيتام في مختلف الأحوال لاسيما في الأعياد والمناسبات ، منوهاً بالجهود التي توفرها الدولة لهذه الفئة الغالية في ظل الاهتمام والعناية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بهذه الفئة الغالية على نفوسنا جميعًا.

يذكر أن الجمعية ترعى 1088 يتيماً و350 أرملة داخل مدينة عرعر وتقدم لهم خدمات متنوعة تنموية ورعوية وتطويرية.

أمير الحدود الشمالية يشارك أيتام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام فرحة العيد - متابعات الخليج 365أمير الحدود الشمالية يشارك أيتام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام فرحة العيد - متابعات الخليج 365 أمير الحدود الشمالية يشارك أيتام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام فرحة العيد - متابعات الخليج 365 أمير الحدود الشمالية يشارك أيتام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام فرحة العيد - متابعات الخليج 365
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