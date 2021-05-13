السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 17419 إصابة جديدة بكورونا



برلين 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واس

سجّلت ألمانيا 17419 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح معهد "روبرت كوخ" التابع لوزارة الصحة الألمانية أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى أكثر من ثلاثة ملايين و565 ألف حالة إصابة، فيما بلغت حالات الوفاة 85658 حالة، مشيرًا إلى تعافي أكثر من ثلاثة ملايين و240 ألف حالة.

// انتهى //

12:55ت م

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برلين 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واسسجّلت ألمانيا 17419 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 278 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية .وأوضح معهد "روبرت كوخ" التابع لوزارة الصحة الألمانية أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى أكثر من ثلاثة ملايين و565 ألف حالة إصابة، فيما بلغت حالات الوفاة 85658 حالة، مشيرًا إلى تعافي أكثر من ثلاثة ملايين و240 ألف حالة.// انتهى //12:55ت م0082

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