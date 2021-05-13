السعودية اليوم / رئيس الوزراء البريطاني يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك



لندن 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واس

هنأ رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم المسلمين في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال رئيس الوزراء في كلمة بهذه المناسبة "عيد مبارك لكل من يحتفل بهذه المناسبة اليوم هنا في المملكة المتحدة وفي أنحاء العالم".

وأعرب جونسون عن تقديره للظروف الخاصة التي تصاحب مناسبة عيد فطر هذا العام قائلاً : " أدرك، مرة أخرى، أن عدم تجمع الناس للاحتفال بعيد الفطر المبارك كما يحتفى به عادة، بسبب تفشي فيروس

وأشار أنه تحدث إلى كثير من المسلمين الذين يعملون في الخطوط الأمامية وضمن خدمات الرعاية الصحة المتنوعة خلال فترة انتشار وباء كورونا، مثنياً على روح الإيثار والعمل من أجل حماية المجتمع التي يتمتع بها أولئك المسلمين.

// انتهى //

12:51ت م

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لندن 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واسهنأ رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم المسلمين في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم بمناسبة عيد الفطر المبارك.وقال رئيس الوزراء في كلمة بهذه المناسبة "عيد مبارك لكل من يحتفل بهذه المناسبة اليوم هنا في المملكة المتحدة وفي أنحاء العالم".وأعرب جونسون عن تقديره للظروف الخاصة التي تصاحب مناسبة عيد فطر هذا العام قائلاً : " أدرك، مرة أخرى، أن عدم تجمع الناس للاحتفال بعيد الفطر المبارك كما يحتفى به عادة، بسبب تفشي فيروس كورونا يعد أمراً صعباً ، مشيراً إلى أن المسلمين في المملكة المتحدة بارعين في إيجاد طرق جديدة لأداء الشعائر التقليدية التي تجمع بين الناس في مثل هذا الوقت".وأشار أنه تحدث إلى كثير من المسلمين الذين يعملون في الخطوط الأمامية وضمن خدمات الرعاية الصحة المتنوعة خلال فترة انتشار وباء كورونا، مثنياً على روح الإيثار والعمل من أجل حماية المجتمع التي يتمتع بها أولئك المسلمين.// انتهى //12:51ت م0080

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