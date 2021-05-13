السعودية اليوم / روسيا تسجل 8380 إصابة جديدة بكورونا



موسكو 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واس

سجلت روسيا اليوم 8380 إصابة جديدة بفيروس

وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا إن 392 مريضا بكوفيد-19 توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 114723.

// انتهى //

11:43ت م

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موسكو 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واسسجلت روسيا اليوم 8380 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و913439.وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا إن 392 مريضا بكوفيد-19 توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 114723.// انتهى //11:43ت م0074

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