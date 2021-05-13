السعودية اليوم /"عيد الشرقية" عادات متوارثة



جدة 29 رمضان 1442 هـ الموافق 11 مايو 2021 م واس

تستعيد عدد من الأسر في المنطقة الشرقية مع أيام عيد الفطر المبارك الذكريات الجميلة وسط الأحياء والقرى القديمة ، حيث تحرص تلك الأسر على تمسكها ببعض العادات والتقاليد الموروثة المتعلقة بهذه المناسبة.

وتتجلى مظاهر الفرحة مع أيام العيد بالمنطقة الشرقية بتبادل الزيارات والتهنئة والتبريكات بين أفراد الأسر والعوائل بمنازلهم لاستقبال المهنئين بالعيد السعيد .

ويشهد أول أيام العيد إفطاراً صباحياً يسمى سفرة العيد لمجموعة من الأكلات والأطعمة الشعبية ، كما تقوم بعض العوائل بعد صلاة الظهر بتجهيز وإقامة الولائم ويتبادلون من خلالها الأحاديث والذكريات الجميلة في أجواء حميمية بين الجميع ، ويرتدي الأطفال أجمل ما لديهم من الثياب والزينة، فرحاً بهذه المناسبة، ويتنقلون بين المنازل لتقديم التهنئة، وهي من العادات المتوارثة التي لازالت قائمة، فيما يقدم بعض الأبناء لآبائهم وأمهاتهم الهدايا الثمينة.

في حين يحرص البعض خلال أيام العيد على السفر والتنقل بين مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، والتنزه في الحدائق والجزر والواجهات البحرية والكورنيشات، وسط أجواء عائلية وأسرية، كما تستمع بعض الأسر بالتسوق في المجمعات الكبرى، وسط التقيد والالتزام بجميع الإجراءات والاحترازات الوقائية الصحية لمنع انتشار

// انتهى //

11:31ت م

0072



جدة 29 رمضان 1442 هـ الموافق 11 مايو 2021 م واستستعيد عدد من الأسر في المنطقة الشرقية مع أيام عيد الفطر المبارك الذكريات الجميلة وسط الأحياء والقرى القديمة ، حيث تحرص تلك الأسر على تمسكها ببعض العادات والتقاليد الموروثة المتعلقة بهذه المناسبة.وتتجلى مظاهر الفرحة مع أيام العيد بالمنطقة الشرقية بتبادل الزيارات والتهنئة والتبريكات بين أفراد الأسر والعوائل بمنازلهم لاستقبال المهنئين بالعيد السعيد .ويشهد أول أيام العيد إفطاراً صباحياً يسمى سفرة العيد لمجموعة من الأكلات والأطعمة الشعبية ، كما تقوم بعض العوائل بعد صلاة الظهر بتجهيز وإقامة الولائم ويتبادلون من خلالها الأحاديث والذكريات الجميلة في أجواء حميمية بين الجميع ، ويرتدي الأطفال أجمل ما لديهم من الثياب والزينة، فرحاً بهذه المناسبة، ويتنقلون بين المنازل لتقديم التهنئة، وهي من العادات المتوارثة التي لازالت قائمة، فيما يقدم بعض الأبناء لآبائهم وأمهاتهم الهدايا الثمينة.في حين يحرص البعض خلال أيام العيد على السفر والتنقل بين مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، والتنزه في الحدائق والجزر والواجهات البحرية والكورنيشات، وسط أجواء عائلية وأسرية، كما تستمع بعض الأسر بالتسوق في المجمعات الكبرى، وسط التقيد والالتزام بجميع الإجراءات والاحترازات الوقائية الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ويقضي مجموعات من الشباب والأسر في الشرقية خلال أيام العيد أوقاتاً ممتعة في التنزه على السواحل والشواطئ التي من أبرزها شاطئ نصف القمر، والعقير وغيرهما، حيث ينصب العديد من المتنزهين المخيمات أو يستأجرونها، مع توفير جميع المستلزمات والاحتياجات الخاصة والمواد الغذائية، ليجد الجميع نفسه في هذه الرحلات مُتنقلاً بين اللعب، والسباحة، والصيد، والطبخ، والشواء.// انتهى //11:31ت م0072

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم /"عيد الشرقية" عادات متوارثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.