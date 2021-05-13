السعودية اليوم / سمو أمير عسير يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك



أبها 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد - حفظهما الله-، بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وتقدُّمها في ظل القيادة الرشيدة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم، في الصالة الملكية بحي الخالدية بأبها، المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك من أصحاب الفضيلة والقضاة ومنسوبي وزارة الدفاع والداخلية وأمن الدولة من القيادات والضباط ومديري الإدارات الحكومية وأعضاء مجلس المنطقة ورؤساء الجاليات بالمنطقة.

ودعا سموه الله سبحانه وتعالى، أن يتقبل من الجميع صيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بكل خير، وعلى وطننا بكل ازدهار ورفاهية.

// انتهى //

11:23ت م

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