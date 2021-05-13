تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 13 مايو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، 13 مايو 2021، في تعاملات شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

والبنوك العاملة في مصر، عطلة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك، لمدة 5 أيام، تنتهي الأحد المقبل.

وظل متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، ثابتا اليوم الخميس، عند نحو 19.01 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

ووفق مسح ”الخليج 365” على أسعار اليورو في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، نحو 18.93 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه عند 18.98 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع، في بنك بلوم مصر.

بينما جاء أقل سعر لشراء اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 18.80 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلى نحو 18.92 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع.

شهادة دولية للاقتصاد المصري

ووضعت مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية. تصنيفا جديدا لمستقبل الاقتصاد المصري، خاصة في قطاعي السياحة والتصدير.

فقد أبقت المؤسسة الدولية، التصنيف الائتماني لمصر بالعملات المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى "B" مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، عند "Stable Outlook"، للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية أزمة كورونا.

وبحسب التقرير، فإن الاقتصاد المصري، يستطيع تجاوز التداعيات السلبية الناتجة عن الجائحة بسبب تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل استقرار أوضاع المالية العامة، ووجود احتياطي نقد أجنبي كبير ومطمئن، إضافة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 22.10 جنيه للشراء، و22.25 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وواصل متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، الاستقرار اليوم الخميس، عند نحو 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وبقي متوسط سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي، ثابتا عند نحو 51.93 جنيه للشراء، و 52.28 جنيه للبيع.