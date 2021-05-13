السعودية | فيديو.. الملك سلمان يؤدي صلاة عيد الفطر في نيوم

شكرا لقرائتكم فيديو.. الملك سلمان يؤدي صلاة عيد الفطر في نيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في نيوم صباح اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر المبارك.

وقد أمّ المصلين المستشار بالديوان الملكي الدكتور عبدالعزيز بن نوح، الذي بين في الخطبة ما لعيد الفطر المبارك من فضائل ومقاصد شرعية.

وأضاف خلال الخطبة أن "الله أنعم على المملكة بنعم كثيرة تستوجب الشكر، ومن أعظمها نعمة الإسلام ونعمة اجتماع الكلمة ووحدة الصف، داعيا الله أن يحفظ على المملكة أمنها واستقرارها ورخاءها".

وعقب الصلاة، تلقى خادم الحرمين الشريفين التهاني والتبريكات بالعيد السعيد.