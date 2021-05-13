شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. ولي العهد يزور الشيخ ناصر الشثري لتهنئته بحلول عيد الفطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- معالي الشيخ ناصر الشثري في منزله، لتهنئته بحلول عيد الفطر المبارك.

وبين الفيديو، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتبادل الحديث مع الشيخ ناصر الشثري.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قدم التهنئة لمنسوبي وزارة الدفاع بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى العلي القدير أن يعيده على الجميع أعواماً مديدة والوطن بحال أفضل وأفضل.