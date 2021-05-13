شكرا لمتابعة خبر عن الأمير عبدالرحمن بن مساعد ينظم قصيدة جديدة لـ ولي العهد ويصفه بـ المعجز الفذ" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الشاعر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، عن فصيدته الجديدة وهي بعنوان "الفخر الأتم"، أثنى خلالها على رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ووصف "ابن مساعد"، الأمير محمد بـ"المعجز الفذ" و"الصعب المهاب جنابه" و"الطود الأشم"، كما يمتدح كرم ولي العهد ويصفه بأنه "السهل الغزير عطاؤه" و"الجود الأعمّ",مؤكدا أن ما يقوم به ولي العهد يدعوه للشعور بالفخر الأتم، خاصةً أنه ابن عمه.

وعبّر الأمير عبدالرحمن عن إعجابه الشديد بما ينجزه ولي العهد للمملكة على المستويات كافة، مبينا أن هذه الإنجازات تسعد البلاد والعباد، وتغيظ العدو وتشعره بالهمّ.

ونوهت القصيدة برؤية ولي العهد لمستقبل المملكة، مؤكدًا أنه ماضٍ بنا لغدٍ بهيّ مشرق، حتى إنه عودنا أن نرقى القمم.

يُجدر الإشارة إلى أن قصيدة "الفخر الأتم" أداها كأغنية المطرب ماجد المهندس، ولحّنها "سهم"، والتوزيع الموسيقي لمدحت خميس.