شكرا لمتابعة خبر عن الملك سلمان عبر تويتر: عيد الفطر يجسد الأمل والتفاؤل والسرور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود أن مما يجسّده العيد الأمل والتفاؤل والسرور.

وقال الملك سلمان في تغريدة عبر تويتر: نحمد الله سبحانه أن جعل عيد الفطر المبارك بشارة الخير والرضى، بعد إتمام صيام شهر رمضان وقيامه. إن مما يجسّده العيد؛ الأمل والتفاؤل والسرور، وندعوه سبحانه أن يزيل عنّا وعن العالم أجمع كل سوء ومكروه، وأن يديم علينا جميعًا الأمن والاستقرار والطمأنينة. وكل عام وأنتم بخير.