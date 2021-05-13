شكرا لمتابعة خبر عن توكلنا توضح خطوات للتسجيل في التبرع بالأعضاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح تطبيق توكلنا، خطوات التسجيل للتبرع بالأعضاء للحفاظ على حياة المرضى الذين يتوقف إنقاذهم على زراعة الأعضاء

وقال توكلنا أن الخطوات تتضمن "دخول موقع توكلنا عبر سدايا، وإكمال عملية تسجيل الدخول، واختيار القائمة، ثم اختار التبرع بالأعضاء، وقراءة الشروط والأحكام جيدًا، وانتظار رسالة تم تسجيل طلبك بنجاح.

وفي وقت سابق أكد توكلنا أنه تم إطلاق خدمة التسجيل في برنامج التبرع، تفاعلًا مع مبادرة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وإنفاذًا لتوجيه رئيس مجلس إدارة، بمشاركة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا بكل ما يفيد الوطن في المجال التقني وتحسين تجربة المستخدم.