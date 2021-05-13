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توكلنا توضح خطوات للتسجيل في التبرع بالأعضاء

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح تطبيق توكلنا، خطوات التسجيل للتبرع بالأعضاء للحفاظ على حياة المرضى الذين يتوقف إنقاذهم على زراعة الأعضاء

وقال توكلنا أن الخطوات تتضمن "دخول موقع توكلنا عبر سدايا، وإكمال عملية تسجيل الدخول، واختيار القائمة، ثم اختار التبرع بالأعضاء، وقراءة الشروط والأحكام جيدًا، وانتظار رسالة تم تسجيل طلبك بنجاح.

وفي وقت سابق أكد توكلنا أنه تم إطلاق خدمة التسجيل في برنامج التبرع، تفاعلًا مع مبادرة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وإنفاذًا لتوجيه رئيس مجلس إدارة، بمشاركة الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا بكل ما يفيد الوطن في المجال التقني وتحسين تجربة المستخدم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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