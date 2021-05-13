شكرا لمتابعة خبر عن أمير تبوك يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عطاالله العمراني (صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم بالقصر الحكومي رؤساء المحاكم ومشايخ القبائل وعدد من أهالي المنطقة ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين الذين قدموا التهنئة لسموه بعيد الفطر المبارك.

ونقل سمو أمير المنطقة للجميع تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة عيد الفطر المبارك، معرباً سموه عن تهنئته للجميع بهذه المناسبة الغالية, داعياً المولى القدير ان يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم .

ونوه الأمير فهد بن سلطان بالجهود الكبيرة التي قدمتها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد للتخفيف من آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا، والحفاظ على صحة المواطن والمقيم، مشيداً سموه بوعي المواطن والمقيم من خلال ما وصلت له أعداد المتلقين للقاح والتي تجاوزات 11 مليون، حاثاً سموه الجميع لضرورة أخذ اللقاح لتعود الحياة إلى طبيعتها.

كما نوه سموه بما تعيشه المملكة من إزدهار ونمو - والله الحمد - في كافة المجالات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية ، سائلا المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها وأن يحفظ لهذه البلاد قيادتها الرشيدة ، عاداً سموه هذا اليوم المبارك يوم فرح وابتسامة و على الجميع أن يفرحوا به ويشاركوا بهذه الفرحة .

بعد ذلك تناول الجميع طعام الإفطار الذي أقامه سموه بهذه المناسبة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبد الله الحقباني .