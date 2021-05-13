بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة عيد الفطر في نيوم

أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز صلاة عيد الفطر المبارك، صباح اليوم، في نيوم.

وأدى الصلاة مع خادم الحرمين الشريفين كل من الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وعدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين.

وقد أمَّ المصلين فضيلة المستشار بالديوان الملكي الدكتور عبدالعزيز بن نوح، الذي بين في الخطبة ما لعيد الفطر المبارك من فضائل ومقاصد شرعية، وما أنعم به الله علينا في بلادنا المباركة من نعم كثيرة تستوجب الشكر، ومن أعظمها نعمة الإسلام ونعمة اجتماع الكلمة ووحدة الصف، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها.

وعقب الصلاة، تلقى خادم الحرمين الشريفين، التهاني والتبريكات من أصحاب السمو والمعالي بالعيد السعيد.

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