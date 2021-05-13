السعودية اليوم / بلجيكا 3251 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بروكسل 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واس

أعلنت السلطات الصحية البلجيكية اليوم تسجيل 21 حالة وفاة بالإضافة إلى 3251 إصابة بفيروس

وذكرت السلطات الصحية في بيان صحفي أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك لتصل إلى 24630 حالة وفاة و1023583 إصابة بالفيروس التاجي.

// انتهى //

10:54ت م

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بروكسل 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واسأعلنت السلطات الصحية البلجيكية اليوم تسجيل 21 حالة وفاة بالإضافة إلى 3251 إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية.وذكرت السلطات الصحية في بيان صحفي أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك لتصل إلى 24630 حالة وفاة و1023583 إصابة بالفيروس التاجي.// انتهى //10:54ت م0069

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