السعودية اليوم / الهند تسجل أكثر من 362 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا



نيودلهي 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واس

سجلت الهند اليوم 362727 حالة إصابة جديدة بفيروس

وبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 23 مليون و703 آلاف و665 حالة، وتصل حالات الوفاة إلى 258 ألفاً و317 حالة.

// انتهى //

10:22ت م

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نيودلهي 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واسسجلت الهند اليوم 362727 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بينما قفزت الوفيات اليومية إلى 4120 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 23 مليون و703 آلاف و665 حالة، وتصل حالات الوفاة إلى 258 ألفاً و317 حالة.// انتهى //10:22ت م0067

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