السعودية اليوم / بدء سريان وقف إطلاق النار في أفغانستان



كابل 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واس

بدأ اليوم سريان وقف إطلاق النار في أفغانستان، وذلك مع بدء احتفال الأفغان بعيد الفطر .

وكانت حركة طالبان قد أعلنت الأسبوع الماضي وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام .

ورداً على إعلان حركة طالبان، أصدر الرئيس الأفغاني أشرف غني أوامره للقوات الأمنية باحترام وقف إطلاق النار.

كما طالبت الحكومة حركة طالبان بالالتزام بوقف إطلاق نار دائم.

وخلال الأيام التي سبقت وقف إطلاق النار، شهدت عدة أقاليم قتالاً مكثفًا.

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10:02ت م

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