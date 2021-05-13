السعودية اليوم / " الأرصاد " تنبه من هطول أمطار على عسير



أبها 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة عسير ، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وظهران الجنوب ومحايل،

والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ ٧ مساءً.

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09:56ت م

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