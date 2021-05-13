السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يشارك أيتام الجمعية الخيرية لرعاية الايتام بعرعر فرحة العيد



عرعر 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واس

عايد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم أيتام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "رؤوف" بعرعر ،وذلك خلال استقبال سموه لهم اليوم بالامارة, سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالصحة والعافية والسلامة.

وقدم سموه خلال الاستقبال العيديات للأيتام حرصاً منه على مشاركة أبنائه الأيتام, بهذه المناسبة السعيدة, فيما بادلوا سموه التهنئة معربين على بالغ فرحتهم وسرورهم.

وأكد سموه أهمية المشاركة الاجتماعية للأيتام في مختلف الأحوال لاسيما في الأعياد والمناسبات ، منوهاً بالجهود التي توفرها الدولة لهذه الفئة الغالية في ظل الاهتمام والعناية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بهذه الفئة الغالية على نفوسنا جميعًا.

يذكر أن الجمعية ترعى 1088 يتيماً و350 أرملة داخل مدينة عرعر وتقدم لهم خدمات متنوعة تنموية ورعوية وتطويرية.

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09:47ت م

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