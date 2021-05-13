السعودية اليوم / سمو أمير منطقة تبوك يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك



تبوك 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واس

‎استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بالقصر الحكومي اليوم, رؤساء المحاكم ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وعدد من أهالي المنطقة الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ونقل سمو أمير المنطقة للجميع تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بهذه المناسبة السعيدة ، معرباً سموه عن تهنئته للجميع .

ونوه سمو الأمير فهد بن سلطان بالجهود الكبيرة التي قدمتها حكومة المملكة للتخفيف من آثار وتبعات جائحة

كما نوه بما تعيشه المملكة من إزدهار ونمو ولله الحمد في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها وأن يحفظ لهذه البلاد قيادتها الرشيدة.

وقد تناول الجميع طعام الإفطار الذي أقامه سموه بهذه المناسبة.

‏‎حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبد الله الحقباني.

// انتهى //

09:42ت م

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تبوك 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واس‎استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بالقصر الحكومي اليوم, رؤساء المحاكم ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وعدد من أهالي المنطقة الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة عيد الفطر المبارك.ونقل سمو أمير المنطقة للجميع تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بهذه المناسبة السعيدة ، معرباً سموه عن تهنئته للجميع .ونوه سمو الأمير فهد بن سلطان بالجهود الكبيرة التي قدمتها حكومة المملكة للتخفيف من آثار وتبعات جائحة كورونا ، حفاظاً على صحة المواطن والمقيم، مشيداً بوعي المواطن والمقيم من خلال ما وصلت له أعداد المتلقين للقاح التي تجاوزات الـ 11 مليون، حاثاً الجميع على ضرورة أخذ اللقاح لتعود الحياة إلى طبيعتها.كما نوه بما تعيشه المملكة من إزدهار ونمو ولله الحمد في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها وأن يحفظ لهذه البلاد قيادتها الرشيدة.وقد تناول الجميع طعام الإفطار الذي أقامه سموه بهذه المناسبة.‏‎حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبد الله الحقباني.// انتهى //09:42ت م0057

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