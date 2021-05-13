السعودية اليوم / سمو نائب أمير حائل يزور مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأيتام ويقدم الهدايا لأبناء المركز



حائل 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم، مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأيتام بحائل.

وكان في استقبال سموه مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمنطقة فريح العياد، ومدير مركز الدكتور ناصر الرشيد عارف الخالد ومشرفي المركز.

والتقى سمو نائب أمير المنطقة بأبناء المركز وتبادل معهم الحديث والتهاني بالعيد السعيد ، وقدم لهم الهدايا بهذه المناسبة.

ونوه سمو الأمير فيصل بن فهد بن مقرن برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لمختلف الفئات الاجتماعية ومنهم المشمولين برعاية مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الايتام وبمتابعة سمو أمير المنطقة ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية وحرص القائمين على فرع الوزارة بالمنطقة والقائمين على المركز، معرباً سموه عن سروره بما شاهده من اهتمام من قبل القائمين على المركز .

رافق سموه مدير مكتب سمو نائب أمير منطقة حائل عبدالله الجارالله وعدد من المسئولين.

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09:39ت م

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