السعودية اليوم / صلاة عيد الفطر المبارك إضافة ثالثة وأخيرة



وفي منطقة نجران أدى المصلون صلاة عيد الفطر المبارك يتقدمهم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير المنطقة .

وأمّ المصلين فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمنطقة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل طالب، الذي تحدث عن سماحة الإسلام، وتعاليمه وقيمه، في نشر الخير، والفرح والسرور في النفوس، وهو ما يمثله عيد الفطر المبارك.

وحثّ فضيلته على مراعاة المصلحة العامة والخاصة، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للتصدي لفيروس

كما أديت صلاة العيد في جميع محافظات ومراكز المنطقة.

وفي المنطقة الشرقية أدى جموع المصلين في مدينة الدمام الصلاة يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة .

وأم المصلين مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالشرقية الشيخ عمر بن فيصل الدويش، الذي ذكر المصلين في خطبة صلاة العيد بحال الدنيا وسرعة انقضاء الأيام والليالي والاستبشار بفعل الطاعات من صيام وصدقة وتلاوة للقرآن، وضرورة التصافي بين المتخاصمين والعفو عن المخطئين، وتفقد حاجات المحتاجين وصلة الأرحام والتأكيد على مشروعية زكاة الفطر وصيام الست من شوال.

وأكد أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية من فيروس كورما وأخذ اللقاح .

وأدى الصلاة مع سموهما صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الأمير نواف بن بندر بن فرحان، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وأصحاب الفضيلة، ومعالي أمين الشرقية المهندس فهد الجبير، ووكيل إمارة المنطقة الدكتور خالد البتال، وقائد المنطقة الشرقية اللواء الركن سعيد أبو عساف، ومدير مباحث المنطقة اللواء أحمد العيسى، ومدير شرطة الشرقية اللواء عبدالله بن محمد القريش، وعدد من المسؤولين.

كما أدى صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء مع جموع المصلين الصلاة بجامع خادم الحرمين الشريفين بالهفوف.

وأمّ المصلين رئيس المحكمة العامة بالمحافظة الشيخ لؤي بن يوسف الراشد، الذي بين في خطبته أن شكر الله وحمده والثناء عليه من أحب الأعمال، وأن العيد موسم من مواسم الفرح والسرور وأن إظهار الفرح والسرور فيه من الشريعة التي شرعها الله لعباده، مؤكداً ضرورة العناية بالعبادات وإحسان الظن بالله والثقة به عز وجل.

ونوه بالجهود التي بذلتها الحكومة الرشيدة - أعزها الله - في التصدي لجائحة كورنا والحد من انتشارها، مؤكداً ضرورة اتباع التعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة والاختصاص، والالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة والحرص على أخذ اللقاح، وضرورة التقيد بالعدد المسموح به أثناء التجمعات العائلية، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على وطننا الغالي وقيادته الحكيمة وشعبه وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركات.

وفي منطقة الباحة تقدم وكيل إمارة المنطقة عبدالمنعم بن ياسين الشهري، جموع المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك بجامع الملك فهد بمدينة الباحة.

وأمّ المصلين، رئيس المحكمة العامة في بلجرشي الشيخ هشام الهديه، الذي حمد الله وأثنى عليه بما يسره لعباده من تمام الصيام والقيام في هذا الشهر الفضيل والاجتهاد بالصالحات من الأعمال في أمن وأمان واطمئنان، سائلاً الله جل في علاه القبول في العمل والإخلاص في النية، وأن يعيد شهر رمضان على سائر بلاد المسلمين في خير وعز وتمكين.

ودعا العنزي إلى تقوى الله عزَّ وجلَّ في السر والعلن والعمل على الطاعات واجتناب النواهي، طلباً في الأجر والعتق من النار.

كما أقيمت صلاة عيد الفطر المبارك في مختلف محافظات ومراكز منطقة الباحة.

// انتهى //

09:35ت م

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وفي منطقة نجران أدى المصلون صلاة عيد الفطر المبارك يتقدمهم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير المنطقة .وأمّ المصلين فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمنطقة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل طالب، الذي تحدث عن سماحة الإسلام، وتعاليمه وقيمه، في نشر الخير، والفرح والسرور في النفوس، وهو ما يمثله عيد الفطر المبارك.وحثّ فضيلته على مراعاة المصلحة العامة والخاصة، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا ، داعياً الله أن يعيد هذا العيد السعيد على القيادة الرشيدة وشعب المملكة والمسلمين أجمع بالخير والمسرات.كما أديت صلاة العيد في جميع محافظات ومراكز المنطقة.وفي المنطقة الشرقية أدى جموع المصلين في مدينة الدمام الصلاة يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة .وأم المصلين مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالشرقية الشيخ عمر بن فيصل الدويش، الذي ذكر المصلين في خطبة صلاة العيد بحال الدنيا وسرعة انقضاء الأيام والليالي والاستبشار بفعل الطاعات من صيام وصدقة وتلاوة للقرآن، وضرورة التصافي بين المتخاصمين والعفو عن المخطئين، وتفقد حاجات المحتاجين وصلة الأرحام والتأكيد على مشروعية زكاة الفطر وصيام الست من شوال.وأكد أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية من فيروس كورما وأخذ اللقاح .وأدى الصلاة مع سموهما صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الأمير نواف بن بندر بن فرحان، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وأصحاب الفضيلة، ومعالي أمين الشرقية المهندس فهد الجبير، ووكيل إمارة المنطقة الدكتور خالد البتال، وقائد المنطقة الشرقية اللواء الركن سعيد أبو عساف، ومدير مباحث المنطقة اللواء أحمد العيسى، ومدير شرطة الشرقية اللواء عبدالله بن محمد القريش، وعدد من المسؤولين.كما أدى صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء مع جموع المصلين الصلاة بجامع خادم الحرمين الشريفين بالهفوف.وأمّ المصلين رئيس المحكمة العامة بالمحافظة الشيخ لؤي بن يوسف الراشد، الذي بين في خطبته أن شكر الله وحمده والثناء عليه من أحب الأعمال، وأن العيد موسم من مواسم الفرح والسرور وأن إظهار الفرح والسرور فيه من الشريعة التي شرعها الله لعباده، مؤكداً ضرورة العناية بالعبادات وإحسان الظن بالله والثقة به عز وجل.ونوه بالجهود التي بذلتها الحكومة الرشيدة - أعزها الله - في التصدي لجائحة كورنا والحد من انتشارها، مؤكداً ضرورة اتباع التعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة والاختصاص، والالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة والحرص على أخذ اللقاح، وضرورة التقيد بالعدد المسموح به أثناء التجمعات العائلية، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على وطننا الغالي وقيادته الحكيمة وشعبه وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركات.وفي منطقة الباحة تقدم وكيل إمارة المنطقة عبدالمنعم بن ياسين الشهري، جموع المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك بجامع الملك فهد بمدينة الباحة.وأمّ المصلين، رئيس المحكمة العامة في بلجرشي الشيخ هشام الهديه، الذي حمد الله وأثنى عليه بما يسره لعباده من تمام الصيام والقيام في هذا الشهر الفضيل والاجتهاد بالصالحات من الأعمال في أمن وأمان واطمئنان، سائلاً الله جل في علاه القبول في العمل والإخلاص في النية، وأن يعيد شهر رمضان على سائر بلاد المسلمين في خير وعز وتمكين.ودعا العنزي إلى تقوى الله عزَّ وجلَّ في السر والعلن والعمل على الطاعات واجتناب النواهي، طلباً في الأجر والعتق من النار.كما أقيمت صلاة عيد الفطر المبارك في مختلف محافظات ومراكز منطقة الباحة.// انتهى //09:35ت م0055

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