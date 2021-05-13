شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية وسمو نائبه يؤديان صلاة عيد الفطر مع جموع المصلين بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية صباح اليوم الخميس صلاة عيد الفطر السعيد مع جموع المصلين بمدينة الدمام.

وأم المصلين فضيلة الشيخ عمر بن فيصل الدويش والذي ذكر المصلين في خطبة صلاة العيد بحال الدنيا وسرعة انقضاء الايام والليالي والاستبشار بفعل الطاعات من صيام وصدقة وتلاوة للقرآن، وذكر بضرورة التصافي بين المتخاصمين والعفو عن المخطئين، وتفقد حاجات المحتاجين وصلة الارحام والتأكيد على مشروعية زكاة الفطر وصيام الست من شوال.

كما نبه على اهمية اخذ اللقاح والحرص على التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات وتجنب المصافحة، والالتزام بأنظمة الدولة وفقها الله في الاجتماعات والمناسبات والتزاور لتنجح الجهود المبذولة في مكافحة وباء كورونا.

حضر الصلاة صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الأمير نواف بن بندر بن فرحان، وصاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز كما حضر الصلاة صاحب السمو الملكي الامير سعود بن عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وأصحاب الفضيلة، وأمين الشرقية، ووكيل إمارة المنطقة الشرقية د. خالد البتال وأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ووكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، وقائد المنطقة الشرقية اللواء الركن سعيد أبو عساف، ومدير مباحث المنطقة الشرقية اللواء أحمد العيسى ومدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء عبدالله بن محمد القريش، وعدد من المسؤولين وجمع من أهالي المنطقة الشرقية.