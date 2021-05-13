وزير الصحة يوجه عدة نصائح بمناسبة عيد الفطر: كونوا حذرين للغاية

وجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، عدة نصائح بمناسبة عيد الفطر المبارك، مطالبًا الجميع بالحرص على تطبيق التباعد، وتجنب التجمعات الكبيرة.

وقال وزير الصحة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: أحتاج اهتمامكم، في عيدكم، فكونوا حذرين للغاية».

وتابع وزير الصحة: ابتعدوا تمامًا عن المصافحة، احرصوا على تطبيق التباعد، وتجنبوا التجمّعات الكبيرة.

وطالب الوزير الربيعة المواطنين والمقيمين بالذهاب إلى صلاة العيد بالسجادة الخاصة، وارتداء الكمامة باستمرار، وتعقيم اليدين قبل وبعد العيديّة، مع ترك مسافة آمنة بينك وبين الآخرين.

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