السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة: السعودية تواصل العمل البناء في اليمن

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة «ليندا توماس جرينفيلد»، إنَّ المملكة العربية السعودية تواصل العمل البناء في اليمن.

وأوضحت السفيرة الأمريكية، أن السعودية تدعم إنهاء الحرب في اليمن والحكومة اليمنية مستعدة لذلك، ولدينا اجتماع دولي وإقليمي قريبًا لهذا الغرض، وفق «العربية».

وأضافت «جرينفيلد»، أنَّ الحوثيين ليسوا مهتمين بالسلام باليمن، ويعرقلون خطوات إصلاح ناقلة النفط صافر ويواصلون هجماتهم على مأرب في تحدٍ لمجلس الأمن الدولي (..) ونحثهم على التوقف عن عرقلة طريق السلام.

وأكدت أن الحوثيين فوتوا فرصة لإحراز تقدم برفضهم استقبال مارتن جريفثس المبعوث الأممي إلى اليمن.