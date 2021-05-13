أخبار السعودية اليوم.. قادة الدول الإسلامية يهنئون القيادة بعيد الفطر.. و«الصحة» توجه رسالة بمناسبة عيد الفطر

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021م منها: قادة الدول الإسلامية يهنئون خادم الحرمين وولي العهد بعيد الفطر، و«الصحة»

توجه رسالة بمناسبة عيد الفطر وتطالب بالالتزام بالاحترازات، وأمطار رعدية وزخات برد على بعض المناطق في أول أيام العيد.

«الصحة» توجه رسالة بمناسبة عيد الفطر وتطالب بالالتزام بالاحترازات

وجّهت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، مجموعة من الرسائل للمواطنين والمقيمين، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مناشدة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورنا المستجد.

الأرصاد عن طقس «الخميس»: أمطار رعدية وزخات برد على بعض المناطق

توقَّع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس الخميس (أول أيام عيد الفطر)، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات برد على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

بالصور.. معتمرون يشيدون بالخدمات الاستثنائية المقدمة: ما حدث مثار للإعجاب

أشاد عدد من معتمري وزائري بيت الله الحرام بالخدمات التي قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، والتي جاءت وسط ظروف جائحة كورونا الاستثنائية.

قادة الدول الإسلامية يهنئون خادم الحرمين وولي العهد بعيد الفطر

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

بالفيديو.. سعد الخثلان يوضح سنن ليلة ويوم العيد

أوضح الدكتور سعد الخثلان الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية السنن التي يستحب أدؤها في ليلة ويوم العيد.

خادم الحرمين يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين وعموم المسلمين بمناسبة عيد الفطر

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، كلمة للمواطنين والمقيمين وعموم المسلمين في كل مكان، بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ .

السعودية تستعد لتصدير 160 طن أكسجين سائل إلى الهند

تستعد المملكة العربية السعودية لتصدير 160 طنًا من الأكسجين السائل إلى الهند.

الشيخ محمد سراج الدين.. قصة مؤذن ظل يجذب قلوب المصلين بالحرم المكي 34 عامًا

يعد الشيخ محمد سراج معروف واحدًا من كبار المؤذنين في الحرم المكي الشريف الذي طالما صدح بالأذان وأبهر المصلين.

أستاذ شريعة يوضح حكم إخراج زكاة الفطرعن غائب العقل

أوضح الدكتور خالد المصلح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة القصيم حكم إخراج زكاة الفطر عن غائب العقل.

ما الأعضاء التي يمكن للأحياء والمتوفين دماغيًّا التبرع بها؟.. «الصحة» تجيب

حددت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، الأعضاء التي يمكن التبرع بها، من الأحياء والمتوفين دماغيًّا.

رئيس «الشورى»: ما يحدث في القدس «اعتداءات في أبشع صورها»

وصف رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ما يحدث في القدس الشريف بأنها «اعتداءات في أبشع صورها وممارسات همجية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق».

وزارة الصحة: الإصابات النشطة بكورونا ترتفع لـ9268.. والحرجة 1352

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، إلى 9268 حالة، بينما سجلت 1352 حالة حرجة، وذلك بحسب تقريرها اليومي عن إصابات الجائحة.

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