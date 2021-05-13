«الصحة» توجه رسالة بمناسبة عيد الفطر وتطالب بالالتزام بالاحترازات

وجّهت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، مجموعة من الرسائل للمواطنين والمقيمين، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مناشدة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورنا المستجد.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: نريد أن يكون العيد فرحًا وسرورًا، ولا ننشر أي من مظاهر الحزن بالسلوكيات السلبية وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية.. كل عام وأنتم بصحة وعافية.

وأضاف المتحدث، في مقطع أرفقه ضمن التغريدة التي نشرها عبر حسابه: كلنا يتذكر أننا مررنا بأعياد استثنائية العام الماضي.. كلنا واكبناها واستطعنا أن نقوم بالاحتفالات والابتهاجات بطرق متعددة.. مهم جدًا أن نحذر من التصرفات التي كانت موجودة في أعياد سابقة، ونتمنى ألا تتكرر في هذا العيد.

وتابع المتحدث: نريد أن يكون العيد فرحًا وسرورًا، ولا ننشر فيه أي من مظاهر الحزن بالسلوكيات السلبية سواء كان عن طريق المصافحة أو التقبيل أو العناق وعدم ترك مسافة آمنة، أو البقاء في تجمعات أو أعداد كبيرة.. كل هذا أمر خطير جدًا ونحذر الجميع منه.

وواصل المتحدث: نؤدي صلاة العيد لكن ننبته بأن تكون لدينا أغراضنا الخاصة، كما يجب الحرص عند تقديم المعايدة لكبار السن، ولا نعرضهم للخطر.. ومن الأمور المهمة جدًا أن يكون هناك التزام بالأعداد في الاجتماعات الأسرية، وأن تكون الأماكن ذات تهوية جيدة.

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