أداء صلاة عيد الفطر في المناطق وتخصيص 30 موقعا بالمسجد الحرام

أدى المسلمون صباح اليوم صلاة عيد الفطر المبارك فى مختلف أنحاء المملكة بعد أن من الله عليهم بصيام شهر رمضان المبارك وقيامه.

كما أدى المسلمون في الحرمين الشريفين مكة المكرمة والمدينة المنورة صلاة العيد الذين توافدوا إليهما.

وتوافد المصلون على مصليات العيد والجوامع والمساجد التى هيئت للصلاة فى مختلف مدن وقرى ومراكز المملكة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لأداء الصلاة.

30 موقعا مخصصا

وكانت وكالة شؤون المسجد الحرام ممثلة في الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام قد هأيت دخول المصلين إلى المواقع المخصصة لهم، وفق الإجراءات المتبعة لحاملي التصاريح لأداء صلاة العيد، والتي كرست من خلالها كافة طاقاتها لتهيئة المصليات وتسخير كافة الإمكانات وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي لسلامة قاصدي بيت الله الحرام.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام سعادة المهندس أسامة الحجيلي إلى أنه تم تجهيز عدد 30 موقعا لصلاة العيد بالمسجد الحرام وساحاته موزعة على توسعة الملك عبدالله وساحاته ،توسعة الملك فهد الأول والسطح، الساحات الشرقية والغربية.

مشيرا إلى أنه تم وضع ملصقات التباعد الجسدي بجميع المصليات المهيأة مسبقاً ، بواقع تباعد " مترين " لكل مصل وآخر وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية بجميع مواقع المصليات للرجال والنساء .

ولفت إلى أنه تم تخصيص مسارات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتشغيل السلالم الكهربائية لنقل المصلين إلى الدور الأول وسطح المسجد الحرام.