السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يستقبل أهالي ومسؤولي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك



عرعر 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدد الشمالية اليوم في الإمارة ، مديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر المبارك‪ .

وأعرب سموه عن تهنئته للجميع، سائلاً الله تعالى أن يعيده باليمن والخير على الجميع.

ورفع سموه التهنئة الصادقة باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة بهذه المناسبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، ‬منوهاً بالجهود المبذولة للحفاظ على صحة المواطن والمقيم على هذه الارض الطيبة من فيروس

// انتهى //

09:24ت م

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عرعر 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدد الشمالية اليوم في الإمارة ، مديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر المبارك‪ .وأعرب سموه عن تهنئته للجميع، سائلاً الله تعالى أن يعيده باليمن والخير على الجميع.ورفع سموه التهنئة الصادقة باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة بهذه المناسبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، ‬منوهاً بالجهود المبذولة للحفاظ على صحة المواطن والمقيم على هذه الارض الطيبة من فيروس كورونا , موكداً أهمية التقيد بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن والمبادرة بأخذ اللقاح.// انتهى //09:24ت م0053

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