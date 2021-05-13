السعودية اليوم / جموع المصلين يؤدون صلاة العيد في المسجد النبوي وسط اجراءات احترازية وتنظيمية متميزة



المدينة المنورة 01 شوال 1442هـ الموافق 13 مايو 2021م واس

أدى جموع المصلين في المسجد النبوي الشريف صلاة عيد الفطر المبارك وسط جهود متكاملة هيأتها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ومختلف الجهات .

ورصدت "واس" مشاهد من الأعمال الميدانية التي بادرت وكالة شؤون المسجد النبوي بتهيئتها لخدمة قاصدي المسجد النبوي, وتهيئة الساحة الغربية الجديدة لأداء صلاة العيد, وتطبيق الإجراءات الاحترازية لرفع مستوى الأمان الصحي للمصلين, وتفعيل استخدام الأجهزة التقنية للتأكد من الحالة الصحية للمصلين، ومتابعة جودة أعمال الصيانة والنظافة والتشغيل داخل المسجد وفي الساحات والمرافق كافة, ومضاعفة القوى العاملة في الساحات والمصليات والممرات والسطح, وتوفير الاحتياجات اللازمة من السجاد والسقيا والتكييف المناسب.

وأسهمت الجهود في سهولة دخول المصلين وخروجهم بكل يسر وسهولة بالتعاون مع الجهات الأمنية من خلال توزيع موظفيها على الأبواب المؤدية لساحات المسجد النبوي, والتأكد من الحالة الصحية لكافة مرتادي المسجد، ومتابعة التزام المصلين بالإجراءات الوقائية الاحترازية.

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09:23ت م

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