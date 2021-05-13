السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يستقبل وكلاء ومنسوبي الإمارة بمناسبة عيد الفطر المبارك



عرعر 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبة اليوم، وكلاء الإمارة والقيادات الادارية وعدداً من منسوبي الإمارة الذين قدموا للسلام على سموه وتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وبادلهم سمو أمير المنطقة التهنئة، متمنياً للجميع التوفيق الدائم وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع والوطن بخير وعز وتمكين في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله-.

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09:20ت م

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