السعودية اليوم / سمو أمير منطقة القصيم بمناسبة عيد الفطر المبارك يستقبل المهنئين



بريدة 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والشعب السعودي الكريم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله العلي القدير أن يعيده على المملكة والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، داعياً الله أن يديم على بلادنا عزّها وأمنها ورخاءها في ظل قيادتها الحكيمة.

‪ونوه سموه بالجهود التي تبذلها القيادة الحكيمة -أيدها الله- في مواجهة التحديات التي خلفتها الجائحة، موصياً جميع مسؤولي المنطقة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتأكيد على لبس الكمامة، مشيداً بجهود رجال الأمن في متابعة ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة.

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير منطقة القصيم، بقصر سموه في مدينة بريدة بعد صلاة العيد اليوم، جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك، يتقدمهم أصحاب الفضيلة العلماء ووكلاء الإمارة، وأعضاء مجلس المنطقة والأهالي، وجمعٌ من المواطنين ومديري الإدارات الحكومية وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

وقد بادلهم سموه التهنئة، داعياً الله أن يتقبل من الجميع طاعاتهم.

وتناول الجميع طعام إفطار العيد على مائدة سموه‪

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز.

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09:11ت م

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