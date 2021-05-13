السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك



سكاكا 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، بقصر سموه بمدينة سكاكا، المواطنين الذين قدِموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر المبارك.

كما استقبل سموه أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية والقضاة وقادة القطاعات العسكرية وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

وقد بادلهم التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعياً الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء.

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08:58ت م

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