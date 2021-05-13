السعودية اليوم / أمير القصيم يشارك أهالي حي الصفراء "عيدنا في حينا"



بريدة 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واس

شارك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أهالي حي الصفراء احتفال عيد الفطر المبارك "عيدنا في حينا" الذي نظمه مركز لجنة التنمية الاجتماعية بمدينة بريدة.

ورفع سموه التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك ، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

رافق سموه، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور فهد المطلق.

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08:57ت م

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