السعودية اليوم / سمو أمير جازان وسمو نائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر المبارك



جيزان 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم, مدراء الجهات الأمنية والخدمية بالمنطقة الذين قدموا التهنئة لسموهما بمناسبة عيد الفطر المبارك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.

وشدّد سمو أمير المنطقة على حرص القيادة الرشيدة على خدمة المواطن, وتقديم كل ما فيه خدمة المواطن والمقيم، موجهاً الجميع ببذل قصارى جهدهم للسعي إلى تلبية احتياجات المواطنين وأداء الأمانة والأعمال المناطة بهم على أكمل وجه, سائلاً الله تعالى العون والتوفيق للجميع.

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08:52ت م

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