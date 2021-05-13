شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : خادم الحرمين : عيد الفطر المبارك بشارة الخير والرضى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود : نحمد الله سبحانه أن جعل عيد الفطر المبارك بشارة الخير والرضى، بعد إتمام صيام شهر رمضان وقيامه.

وأضاف - حفظه الله- عبر حسابه الرسمي،. إن مما يجسّده العيد؛ الأمل والتفاؤل والسرور، وندعوه سبحانه أن يزيل عنّا وعن العالم أجمع كل سوء ومكروه، وأن يديم علينا جميعًا الأمن والاستقرار والطمأنينة.

وكل عام وأنتم بخير.نحمد الله سبحانه أن جعل عيد الفطر المبارك بشارة الخير والرضى، بعد إتمام صيام شهر رمضان وقيامه. إن مما يجسّده العيد؛ الأمل والتفاؤل والسرور، وندعوه سبحانه أن يزيل عنّا وعن العالم أجمع كل سوء ومكروه، وأن يديم علينا جميعًا الأمن والاستقرار والطمأنينة. وكل عام وأنتم بخير.