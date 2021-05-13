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الملك سلمان مغرداً : نحمد الله أن جعل عيد الفطر بشارة الخير والرضى

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-13

الملك سلمان مغرداً : نحمد الله أن جعل عيد الفطر بشارة الخير والرضى

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أن مما يجسّده العيد؛ الأمل والتفاؤل والسرور.

وقال الملك سلمان في تغريدة له عبر حسابه بـ تويتر : ‏نحمد الله سبحانه أن جعل عيد الفطر المبارك بشارة الخير والرضى، بعد إتمام صيام شهر رمضان وقيامه.

وأضاف : ” إن مما يجسّده العيد؛ الأمل والتفاؤل والسرور، وندعوه سبحانه أن يزيل عنّا وعن العالم أجمع كل سوء ومكروه، وأن يديم علينا جميعًا الأمن والاستقرار والطمأنينة.و كل عام وأنتم بخير.”
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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