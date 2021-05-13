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شكرا لقرائتكم الملك سلمان مغرداً : نحمد الله أن جعل عيد الفطر بشارة الخير والرضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-13
وأضاف : ” إن مما يجسّده العيد؛ الأمل والتفاؤل والسرور، وندعوه سبحانه أن يزيل عنّا وعن العالم أجمع كل سوء ومكروه، وأن يديم علينا جميعًا الأمن والاستقرار والطمأنينة.و كل عام وأنتم بخير.”
الملك سلمان مغرداً : نحمد الله أن جعل عيد الفطر بشارة الخير والرضى
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أن مما يجسّده العيد؛ الأمل والتفاؤل والسرور.
وقال الملك سلمان في تغريدة له عبر حسابه بـ تويتر : نحمد الله سبحانه أن جعل عيد الفطر المبارك بشارة الخير والرضى، بعد إتمام صيام شهر رمضان وقيامه.
وأضاف : ” إن مما يجسّده العيد؛ الأمل والتفاؤل والسرور، وندعوه سبحانه أن يزيل عنّا وعن العالم أجمع كل سوء ومكروه، وأن يديم علينا جميعًا الأمن والاستقرار والطمأنينة.و كل عام وأنتم بخير.”
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