الملك سلمان مغرداً : نحمد الله أن جعل عيد الفطر بشارة الخير والرضى

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أن مما يجسّده العيد؛ الأمل والتفاؤل والسرور.

وقال الملك سلمان في تغريدة له عبر حسابه بـ تويتر : ‏نحمد الله سبحانه أن جعل عيد الفطر المبارك بشارة الخير والرضى، بعد إتمام صيام شهر رمضان وقيامه.

وأضاف : ” إن مما يجسّده العيد؛ الأمل والتفاؤل والسرور، وندعوه سبحانه أن يزيل عنّا وعن العالم أجمع كل سوء ومكروه، وأن يديم علينا جميعًا الأمن والاستقرار والطمأنينة.و كل عام وأنتم بخير.”

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