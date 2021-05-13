شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مرابط بالحد الجنوبي: "على حدود المملكة وقفتي عيد" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وثق جندي من أبطال الحد الجنوبي، مقطع فيديو، موجها من خلاله قصيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال الجندي في قصديته: "صوت المدافع مثل صوت التغاريد، عيدي هنا ما بين صاعد وهابط، اليوم أعايد كل جندي وضابط".

وأكد على سعادته بالدفاع عن الوطن بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر قائلا: "عيدت معكم لا تقولوا مرابط، على حدود المملكة وقفتي عيد".

وحرص المواطنون على تهنئة أبطال الحد الجنوبي، الذين تركوا أهلهم ليدافعوا عن حدود الوطن، بمناسبة العيد، داعين الله أن يسدد رميهم.