شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بدء صلاة عيد الفطر المبارك من المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت شعائر صلاة عيد الفطر المبارك من المسجد الحرام، وذلك بعد تهيئة ساحات المسجد الحرام من قبل الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، حيث يؤم المصلين إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.

وهيأت وكالة شؤون المسجد الحرام ممثلة في الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام دخول المصلين إلى المواقع المخصصة لهم، وفق الإجراءات المتبعة لحاملي التصاريح لأداء صلاة العيد، والتي كرست من خلالها كافة طاقاتها لتهيئة المصليات وتسخير كافة الإمكانات وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي لسلامة قاصدي بيت الله الحرام .