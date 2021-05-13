شكرا لمتابعة خبر عن أوقات العمل بمراكز لقاحات كورونا خلال إجازة العيد في نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

أعلنت صحة نجران عن أوقات عمل مراكز لقاحات كورونا خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضحت أن عمل مركز اللقاحات في كل من: مستشفى نجران العام، الولادة والأطفال، مجمع إدرادة للصحة النفسية، مستشفى حبونا، مستشفى بدر الجنوب، مستشفى الملك خالد، مستشفى شرورة، مستشفى خباش، مستشفى يدمة، خالدية شرورة، من الساعة الرابعة مساءا وحتى الثانية عشر صباحا.

فيما يبدأ العمل من الثامنة صباحا وحتى الثانية عشر صباحا، في مركز لقاحات الأمير مشعل للمعارض والفعاليات، ورجلاء، والضيافة.