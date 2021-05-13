السعودية اليوم / سمو وزير الرياضة يُهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك



الرياض 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير

وقال سموه بهذه المناسبة: "نحمد الله سبحانه وتعالى الذي رزق بلادنا الغالية بحكومة رشيدة كريمة، وضعت الإنسان الذي يعيش على هذه الأراضي الطاهرة نصب أعينها، في ظل جائحة فيروس

وأضاف سموه: "القفزات الكبيرة التي يشهدها القطاع الرياضي، لم تكن لتأتي لولا توفيق الله سبحانه، ثم بالدعم المباشر الذي يحظى به هذا القطاع من قبل حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وهو امتداد للدعم الذي تشهده كافة القطاعات في الدولة، الأمر الذي أسهم في تحقيق قفزات نوعية في كافة المجالات ولله الحمد".

وختم سموه حديثه قائلاً: "نسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا قادة هذا الوطن الغالي، وأن يعيد علينا هذه المناسبة السعيدة باليُمن والخير والاستقرار والازدهار".

// انتهى //

04:36ت م

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الرياض 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ، خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وللشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وقال سموه بهذه المناسبة: "نحمد الله سبحانه وتعالى الذي رزق بلادنا الغالية بحكومة رشيدة كريمة، وضعت الإنسان الذي يعيش على هذه الأراضي الطاهرة نصب أعينها، في ظل جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وحملت على عاتقها سلامته وأمنه واستقراره، فضلًا عن مواصلتها الدعم السخي والإشراف المباشر على رحلة بناء شاملة، في ظل برامج وخطط رؤية سديدة، وهي "رؤية المملكة 2030".وأضاف سموه: "القفزات الكبيرة التي يشهدها القطاع الرياضي، لم تكن لتأتي لولا توفيق الله سبحانه، ثم بالدعم المباشر الذي يحظى به هذا القطاع من قبل حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وهو امتداد للدعم الذي تشهده كافة القطاعات في الدولة، الأمر الذي أسهم في تحقيق قفزات نوعية في كافة المجالات ولله الحمد".وختم سموه حديثه قائلاً: "نسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا قادة هذا الوطن الغالي، وأن يعيد علينا هذه المناسبة السعيدة باليُمن والخير والاستقرار والازدهار".// انتهى //04:36ت م0031

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