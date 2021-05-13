السعودية اليوم / الجيش البوركيني يعلن قتل 20 إرهابيا وتدمير أربعة مواقع للإرهابيين شمال البلاد



واغادوغو 30 رمضان 1442 هـ الموافق 12 مايو 2021 م واس

أعلن جيش بوركينا فاسو أن قواته قتلت 20 إرهابيا على الأقل ودمّرت 4 من مواقعهم في عملية مشتركة في منطقتين شمالي البلاد.

وقال الجيش في بيان : إنّ العملية التي انطلقت في 5 مايو الجاري في منطقتي الساحل والشمال ضمت قوات خاصة والقوات الجوية وقوات اخرى للمآزرة.

وأفاد مسؤول أمني كبير أن العملية التي أطلق عليها اسم "هون" متوقع أن تستمر لأكثر من شهر، مشيرا إلى أنه تم مصادرة أدوت اتصال وذخيرة ووسائل انتقال.

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04:21ت م

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